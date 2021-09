Hypera paga R$ 500 milhões para encerrar processo de arbitragem

A Hypera informou nesta quarta-feira, 16, que foi encerrado o processo de arbitragem que corria junto à Câmara de Comércio Internacional (CCI) relativo ao desinvestimento do negócio de fraldas descartáveis, em 2017. A Hypera disse que o pagamento decorrente do acordo não altera as projeções financeiras do ano 2021 nem os investimentos previstos.

O encerramento se deu após acordo fechado com as empresas Falcon Distribuidora, Armazenamento e Transportes e Ontex Group NV, que prevê o pagamento pela Hypera de R$ 500 milhões à Falcon em razão de certos aspectos relacionados à operação, explicou a companhia.

A venda do negócio de fraldas da então Hypermarcas para o grupo belga foi acertada no fim de 2016 e concluída no ano seguinte. O negócio, à época, foi fechado por cerca de R$ 1 bilhão. A maior parte das marcas era voltada à classe C e tinha custo mais baixo.

O desinvestimento, à época, fez parte de um processo de vendas de categorias – incluindo várias marcas de cosméticos e alimentos – para que a empresa se tornasse essencialmente uma marca de medicamentos.