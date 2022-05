Idea!Zarvos abre galeria de arte para fomentar vendas

Durante a quarentena, as visitas aos estandes de vendas das construtoras e incorporadoras foram substituídas pelos tours virtuais. Agora, com a retomada das atividades presenciais, essas antigas visitas nos apartamentos decorados vão ganhando um novo sentido e estratégias diferentes.

Acompanhando uma tendência já vista em outros países, o setor imobiliário quer transformar os espaços para atrair o público para o local, mesmo que sem nenhuma intenção de adquirir um imóvel.

No Brasil, quem começa a repensar seus estandes é a incorporadora Idea!Zarvos. A empresa abandonou a ideia do tradicional expositor de imóveis para criar a Galeria Idea!Zarvos – espaço dedicado à arte, à cultura, ao debate e à arquitetura. “Essa ideia vem sendo pensada há uns 10 anos e agora nós conseguimos colocar em prática”, conta o sócio e fundador da companhia, Otávio Zarvos.

Para o especialista em marcas e presidente da TM20 Branding, Eduardo Tomiya, a iniciativa da Idea!Zarvos vai ao encontro do que ocorre em outros mercados, que atrelam suas a marca às iniciativas culturais. Um exemplo disso é o bairro de Wynwood, em Miami, nos Estados Unidos, onde investidores do setor imobiliário apostaram na arte para transformar a região e atrair seu público.

“Isso mostra um compromisso social da companhia, que pode valorizar muito sua marca”, analisa Tomiya. “Hoje em dia, poucos nomes do setor imobiliário no País têm um propósito de marca de fomentar essas discussões. Com isso, eles vão se diferenciando cada vez mais”, complementa.

A Galeria foi inaugurada na última semana, no bairro dos Jardins, em São Paulo, entre as avenidas Rebouças e Sampaio Vidal. Com investimento de cerca de R$ 12 milhões, o projeto é assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld, e contará com um espaço de mais de 3 mil m² para receber exposições de arte, palestras e rodas de discussão a respeito do plano diretor da cidade de São Paulo.

“O processo de desenvolvimento envolveu praticamente todas as áreas da empresa. É um espaço que celebra a nossa trajetória, mas, principalmente, que reúne quem ama arquitetura e cidade”, explica o diretor de marketing da Idea!Zarvos, Paulo Valesco.

Com duração prevista de um ano, além das exposições, a Galeria Idea!Zarvos vai apresentar seis empreendimentos da companhia, cada um deles assinado por um arquiteto convidado.

A primeira exposição de fotos aberta será o projeto “Fragmentos da metrópole”, com curadoria do jornalista Fernando Serapião. A mostra aborda os 17 anos de produção da incorporadora. Além das imagens, os visitantes também poderão ver as maquetes de imóveis desenhados pela Idea!Zarvos ao longo dos últimos anos na capital paulista.

Todos os eventos e exposições programados pela companhia serão realizados gratuitamente para os visitantes. O resultado do investimento já será considerado positivo se a marca ficar na cabeça dos potenciais clientes, quando resolverem comprar a sua residência própria.