Imagem de Luiza Trajano é usada em golpe para pedir dinheiro no WhatsApp

Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, anunciou nas suas redes sociais nesta terça-feira, 12, que existem pessoas tentando se passar por ela para aplicar golpes no aplicativo de mensagens WhatsApp.

“Pegaram uma foto minha e estão se passando por mim no WhatsApp, pedindo dinheiro. Por favor, não mandem e não cliquem em nada. É fraude”, escreveu Luiza. A assessoria de imprensa da empresária reforça que o número de WhatsApp não foi clonado.

Procurado, o WhatsApp informou que não comenta casos específicos. A companhia ressalta as contas não autênticas devem ser reportadas por meio da opção “denunciar” disponível no menu do aplicativo.

Em levantamento feito pela empresa de segurança digital PSafe, os golpes financeiros no Brasil acontecem a cada seis segundos, de acordo com dados do primeiro semestre de 2021. Nesse período, o laboratório especializado da companhia, chamado dfndr lab, monitorou mais de 62 mil acessos e compartilhamentos de golpes ligados ao Pix.