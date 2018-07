Índia terá carro popular com preço de US$2.500 A montadora indiana Tata Motors anunciou sua iniciativa mais arrojada: um carro custando apenas 2.500 dólares, menos da metade do preço do carro mais barato naquele mercado. O modelo foi batizado de "carro do povo". A iniciativa da Tata de produzir carros pequenos e baratos nasceu de suas observações do mercado local, onde milhões de pessoas frequentemente acomodam famílias de até 4 pessoas, mais a bagagem, em motocicletas. "O produto já ganhou muita atenção internacional", afirmou Mohit Arora, diretor-gerente da empresa de pesquisa indiana J.D. Power Asia-Pacific. "É um grande negócio para a Tata Motors, e será registrado nos livros de história, seja um sucesso ou não". A Volkswagen, Toyota Motor Corp, Honda Motor e Fiat já afirmaram ter planos de fabricar carros de baixo custo. "Toda montadora global percebeu a necessidade de estar nos mercados emergentes com um modelo como esse para as massas", afirmou Ashutosh Goel, analista do setor automotivo da Edelweiss Securities. "Globalmente, os altos preços do petróleo estão acelerando as vendas de carros pequenos e compactos. Desenvolvimentos regulatórios sobre a emissão de C02 na Europa e problemas de congestionamento e estacionamento estão reforçando essa mudança". disse o analista do setor Asvin Chotai. O "carro do povo" da Tata terá quatro lugares, motor de 600 cilindradas e produção inicial de 250 mil unidades. A empresa pode também exportar o carro, que seria destinado provavelmente para a África, América do Sul e Central, pontuou Chotai. MUMBAI (Reuters) - A montadora indiana Tata Motors anunciou sua iniciativa mais arrojada: um carro custando apenas 2.500 dólares, menos da metade do preço do carro mais barato naquele mercado. O modelo foi batizado de "carro do povo". A iniciativa da Tata de produzir carros pequenos e baratos nasceu de suas observações do mercado local, onde milhões de pessoas frequentemente acomodam famílias de até 4 pessoas, mais a bagagem, em motocicletas. "O produto já ganhou muita atenção internacional", afirmou Mohit Arora, diretor-gerente da empresa de pesquisa indiana J.D. Power Asia-Pacific. "É um grande negócio para a Tata Motors, e será registrado nos livros de história, seja um sucesso ou não". A Volkswagen, Toyota Motor Corp, Honda Motor e Fiat já afirmaram ter planos de fabricar carros de baixo custo. "Toda montadora global percebeu a necessidade de estar nos mercados emergentes com um modelo como esse para as massas", afirmou Ashutosh Goel, analista do setor automotivo da Edelweiss Securities. "Globalmente, os altos preços do petróleo estão acelerando as vendas de carros pequenos e compactos. Desenvolvimentos regulatórios sobre a emissão de C02 na Europa e problemas de congestionamento e estacionamento estão reforçando essa mudança". disse o analista do setor Asvin Chotai. O "carro do povo" da Tata terá quatro lugares, motor de 600 cilindradas e produção inicial de 250 mil unidades. A empresa pode também exportar o carro, que seria destinado provavelmente para a África, América do Sul e Central, pontuou Chotai.