Índices futuros indicam abertura mista das bolsas nos EUA Os índices futuros das bolsas de valores dos Estados Unidos apontavam para uma abertura mista nesta quarta-feira, último pregão de um dos piores anos de Wall Street. O indicador futuro do S&P 500 subia 3,10 pontos, enquanto o futuro do Dow Jones tinha ganho de 12 pontos. O futuro do Nasdaq 100, por sua vez, perdia 0,50 ponto.