IPO da Tambasa pode movimentar R$ 2,3 bilhões no começo de 2022

A atacadista Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu (Tambasa), terceira maior do Brasil, prepara oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para a primeira metade de 2022. Segundo fontes, a operação pode movimentar entre R$ 2 bilhões e R$ 2,3 bilhões e deve vir a mercado, desde que as condições permitam em ano eleitoral, entre final do primeiro trimestre e começo de segundo.

A empresa pretende usar a maior parte dos recursos (65%) da oferta primária do IPO para pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas atuais. Só esse total deve consumir R$ 1,5 bilhão, segundo o prospecto preliminar.

O restante do dinheiro captado (26%) será usado para expansão da capacidade instalada por meio da compra de equipamentos e estoque; outro montante (9%) vai para expansão da base de lojas no atacarejo e investimento em plataforma digital e serviços financeiros. Entre os novos equipamentos que a Tambasa pretende comprar, a empresa cita esteiras e robôs para o galpão robotizado.

A Tambasa é o terceiro maior atacadista do Brasil, atrás do Atacadão e Grupo Martins, de acordo como o ranking por faturamento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) em parceria com a consultoria Nielsen. O grupo mineiro, porém, não é atacadista do setor de alimentos, como os dois líderes. O foco da companhia baseada em Minas Gerais está no comércio de itens como materiais de construção, do lar, produtos automotivos, higiene, limpeza e ainda para animais domésticos.

Além de centro de distribuição em Contagem (MG), a Tambasa conta com 22 centros logísticos pelo país, com acesso a 5.308 cidades brasileiras, um alcance de mais de 95% das municípios do país. Quase 800 caminhões atendem a esse rede, segundo o prospecto.

A oferta será primária e terá também uma tranche secundária. Entre os vendedores, está a família Bartolomeu, que fundou a empresa em 1949 em Ponte Nova (MG). Em 2009, atingiu o faturamento anual de R$ 1 bilhão. Em 2020, esta receita foi a R$ 4 bilhões, mesmo ano em que o lucro líquido somou R$ 1 bilhão.

A coordenadora que lidera a oferta inicial de ações da Tambasa é a XP. Itaú BBA e Bank of America também estão no sindicato dos bancos.