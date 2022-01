Itaú passa a oferecer abertura de conta pelo WhatsApp

O Itaú Unibanco vai permitir que os clientes abram conta corrente no banco através do WhatsApp. O novo canal para o serviço começou a ser oferecido aos servidores públicos de Minas Gerais, em fase piloto, e deve chegar aos demais clientes em breve. Atualmente, é possível abrir conta na instituição através das agências ou do site.

Segundo o Itaú, todo o processo é feito dentro do aplicativo de mensagens, e leva apenas alguns minutos. O cliente pode customizar a carteira de produtos e serviços incluídos na conta também via WhatsApp. "Desta forma, os clientes ganham uma nova possibilidade para abrir a conta sem sair de casa, algo também já disponível pelo site do Itaú, garantindo a segurança de sempre em nossas operações", diz Flavio Iglesias, diretor de produtos PF do banco.

A nova ferramenta é disponibilizada em meio à reformulação do banco de varejo do Itaú, em busca de uma maior presença digital.

Uma das metas do projeto, chamado de iVarejo 2030, é de que 50% das receitas do segmento venham dos canais digitais até 2025.

Alguns avanços já aparecem. Em 2021, segundo o banco, 60% dos novos correntistas chegaram ao Itaú através de canais digitais. Em paralelo, quase 5,8 milhões de clientes utilizaram o WhatsApp em busca de atendimento, em mais de 12,6 milhões de conversas. É possível consultar saldos, limites de cartão e pedir a segunda via de faturas e boletos através da plataforma.

A folha de pagamento de Minas, em que a funcionalidade está sendo testada, foi adquirida pelo Itaú em julho do ano passado por R$ 2,42 bilhões. De acordo com o banco, à época, os pagamentos aos servidores ativos e inativos e pensionistas, além de empresas fornecedoras de Minas, tinham fluxo mensal de cerca de R$ 4,8 bilhões.

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados do País. O Itaú é o primeiro dos grandes bancos brasileiros a permitir a abertura de contas através do aplicativo. Fintechs como a Conta Zap já oferecem a funcionalidade.