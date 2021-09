Itaú segue rivais e lança ‘tag’ de pedágio para veículos para tentar reter clientes

O Itaú Unibanco lançou mão de mais uma arma na guerra cada dia mais acirrada para manter e conquistar novos clientes. Em parceria com a ConectCar, da qual detém metade do capital, lança a partir deste mês a Tag Itaú. O adesivo, que permite passagem automática por todos os pedágios do País e mais de mil estacionamentos, será oferecido sem mensalidade a seus cerca de 60 milhões de clientes, e a quem mais decidir ter relacionamento com o banco.

Trata-se de uma estratégia já usada por outros bancos, como o Bradesco, o C6 e o Inter, que trabalham com outros parceiros, como a Veloe e a Greenpass. "É uma forma diferente de encarar esse investimento que fizemos há anos na ConectCar", disse o diretor e membro do comitê executivo do Itaú Unibanco Alexandre Zancani.

Em vez de trazer faturamento com a venda dos adesivos magnéticos que permitem o pagamento automático de pedágios e estacionamentos, o Tag Itaú vai contribuir com a retenção de clientes e, conforme prevê, gerar mais engajamento por cliente. "É uma mudança no modelo de negócios para o Itaú", afirmou Zancani, que espera ver o banco passar a ganhar "com a maior vinculação e venda de outros produtos".

"A ConectCar passa a ser solução 'white label', pela qual o Itaú remunera", disse o executivo do banco. "A ConectCar passa a ter custo de aquisição de clientes praticamente zerado, e é remunerado pelo Itaú", emendou o presidente da ConectCar, Felix Cardamone. Segundo ele, os investimentos que capacitavam a companhia a ganhar escala já foram feitos e o novo modelo, que vai expandir sua base exponencialmente, só vai acelerar o retorno.

A oferta estará válida a partir da segunda quinzena de setembro, e primeiro para os 17 milhões de clientes detentores de cartões emitidos sob a marca Itaú. Em seguida, o acesso à Tag Itaú alcança até 30 milhões, abrangendo a base de cartões com marcas de parceiros, também emitidos pelo banco. Os demais correntistas vêm depois, com toda a base de 60 milhões até o fim deste ano, inclusive todas as verticais de negócios, como o banco digital iti.

Mudança societária

A Conect Car seguirá oferecendo seus pacotes de serviços àqueles que não têm relacionamento com o Itaú Unibanco, mas antes de rever seu modelo de negócios com o sócio e lançar a Tag Itaú, fez um rearranjo societário. No lugar do grupo Ultra, detentor, que detinha a outra metade de seu capital, entrou a Porto Seguro.

A operação ainda aguarda a aprovação de autoridades e, segundo Cardamone, uma vez aprovada a substituição no capital, espera-se que a Porto, que é líder no segmento de seguro auto, lance também facilidades para seus clientes com a tag.