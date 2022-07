Itaúsa e Votorantim compram fatia da Andrade Gutierrez na CCR por R$ 4,1 bi

A empresa de investimentos Itaúsa, que controla o Itaú e outros negócios, informou nesta terça-feira, 5, que fechou, em conjunto com a Votorantim, a compra da fatia da construtora Andrade Gutierrez na concessionária CCR, dona de contratos como o da Via Dutra, que foi recentemente renovado. A operação envolve 14,9% do capital da empresa, por um valor de R$ 4,1 bilhões.

A Andrade Gutierrez informou que o valor por ação no acordo foi de R$ 13,75, o que embute um prêmio de 14% em relação ao preço atual do papel da CCR.

A concessionária faz a gestão de cerca de 3,7 mil quilômetros de malha rodoviária no País, em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro e é considerada uma das joias da coroa da malha viária nacional, é uma dessas concessões.

A Itaúsa ficará com a maior parte das ações compradas, com uma participação de 10,33%. O investimento da holding será de R$ 2,9 bilhões, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – parte do pagamento será com recursos próprios e outra parte, com capital de terceiros.

O Estadão/Broadcast havia antecipado em março que as duas empresas estavam interessadas em entrar no capital da CCR, ao adquirir a fatia da Andrade Gutierrez. A negociação foi confirmada naquele mesmo mês, e desde então, foram cumpridas algumas etapas, como a consulta aos sócios do bloco de controle da empresa.

Se a operação for concluída, a Itaúsa terá direito a indicar ao conselho de administração da companhia o mesmo número de conselheiros do que os demais signatários do acordo de acionistas 1, bem como aos comitês de assessoramento da companhia.

"Esse investimento reúne características fundamentais da estratégia de alocação eficiente de capital da Itaúsa, que considera empresas líderes em seus setores de atuação, a relação risco/retorno atrativa, o potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade", disse em nota Alfredo Setubal, diretor-presidente da Itaúsa.

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições, como o não-exercício do direito de preferência de determinados acionistas e também à aprovação por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).