Kraft Heinz e NotCo se unem para acelerar negócios com alimentos à base de plantas

A Kraft Heinz se uniu com a startup chilena NotCo para criar uma empresa especializada na criação de produtos feitos à base de plantas. A operação, de valor não informado, dá origem à The Kraft Heinz Not Company, que visa ampliar a agenda verde das duas empresas, reduzindo o consumo de água e energia elétrica envolvidos na produção de alimentos com ingredientes animais.

Para Miguel Patricio, CEO global da Kraft Heinz, a joint-venture com a NotCo acelera a presença da empresa no setor de alimentos baseados em plantas, ainda que já existam produtos dessa categoria de sua própria criação. “Esse é um dos segmentos de crescimento mais rápido em alimentos e bebidas, mas, enquanto a popularidade está aumentando, existem barreiras de entrada, como sabor, textura, variedade, familiaridade e disponibilidade”, afirma.

A parceria de negócios será liderada por Lucho Lopez-May, CEO da América do Norte da NotCo. As empresas estarão concentradas na criação de diferentes categorias de produtos da Kraft Heinz. Hoje, a NotCo comercializa alimentos como maionese sem ovo ou glúten e frango baseado em plantas. Com tecnologia patenteada, a combinação de ingredientes feita pela NotCo para simular o sabor dos alimentos originais acontece com o auxílio de técnicas de inteligência artificial. Com a aliança com a Kraft Heinz, a NotCo tem a expectativa de reduzir os preços dos seus produtos globalmente, inclusive no Brasil.

“Para cumprir nossa missão de aumentar a sustentabilidade produtiva no mercado de alimentos, precisamos de um bom sabor nos produtos e preços acessíveis para a maioria das pessoas. Talvez, a escala produtiva nos permita levar os preços desses alimentos ao mesmo patamar dos produtos com ingredientes de origem animal”, afirma Matias Muchnick, cofundador e CEO global da NotCo.

Mercado em crescimento

O The Good Food Institute, organização sem fins lucrativos que promove alternativas ao consumo de alimentos de origem animal, prevê que a receita global do segmento de alimentos à base de plantas estará em uma faixa entre US$ 100 bilhões e US$ 370 bilhões em 2035. As cifras têm atraído empresas de grande porte para o setor, fortemente ligado com propostas de sustentabilidade em processos produtivos.

Avaliada em US$ 1,5 bilhão, a NotCo é a maior startup do Chile, seu país de origem. Fundada em 2015, tem negócios consolidados na América Latina, em especial, no Chile, no Brasil e na Argentina, mas também entrou nos Estados Unidos e no Canadá no ano passado. A NotCo estima que o Brasil será o seu maior mercado no mundo até 2023.

A NotCo não tem fábricas próprias e cresceu se aproveitando da capacidade ociosa desse setor, que é próxima de 20%, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Algumas das parceiras que fabricam os produtos da empresa são Shefa, Perfetto, GL Foods Worldwide e MetaFoods. Com a nova parceria de negócios, o uso de fábricas da Kraft Heinz para produção de alimentos baseados em plantas está sob análise.