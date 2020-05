Se o acesso à tecnologia e a internet fizeram com que os negócios se expandissem para o ambiente online, agora as medidas preventivas em época de corona vírus, os negócios passaram a se concentrar na internet.

Neste novo cenário para as marcas e os consumidores, as empresas devem investir em soluções inteligentes não somente para gerar resultados, mas também para que sobrevivam. Muitas soluções encontram-se justamente no Marketing Digital.

Como a maioria das pessoas não vai mais às lojas presencialmente, é hora de potencializar as vendas online, e isso vale mesmo se você não tiver um e-commerce: com boa comunicação nas suas páginas, você pode consolidar sua marca como autoridade na área em que atua e receber ligações de interessados, por exemplo.

Pensando nisso, a Lab Persona, unidade de negócios do Estadão voltada ao Marketing de Conteúdo, está organizando uma série de eventos online e gratuitos para trazer formas de fazer que seu Marketing Digital gere mais vendas, mesmo na crise.

A primeira edição do Lab Persona Estadão Live Talks, intitulada “Venda Mais com Marketing Digital”, traz o gerente da unidade e do Estadão Conteúdo, Júlio Bianco, o CEO da Growth Machine, Thiago Reis e o CEO da Exact Sales, Théo Orosco e moderação da gerente do Media Lab Estadão, Fernanda Sampaio.

O evento acontece na quarta-feira, dia 20 de maio, às 14h. As inscrições podem ser feitas em Lab Persona Live Talks.

Para aquecer, separamos três dicas para você começar a repensar na sua estratégia atual.

1. Entenda seu público

Com o Marketing Digital, é possível alavancar seus resultados de vendas, mesmo em um cenário instável, como o que estamos lidando agora. Mas, para isso, é preciso estruturar um plano estratégico e entender o que seu público precisa, a melhor forma para abordá-lo e também entender quais as formas de atraí-lo ao seu site.

Ou seja, é crucial entender não somente a relação que o seu potencial cliente tem com seus produtos ou serviços, mas também conhecer os tipos de conteúdo que ele consome para criar uma relação com a sua marca.

Para isso, leve em consideração o perfil do seu público para determinar os assuntos que interessam, em que redes sociais ele está, qual a linguagem mais adequada para essa conversa.

Por exemplo, se você tem uma loja de roupas casuais voltada para mulheres jovens, uma boa aposta é fazer posts frequentes no Instagram com links diretos para a página dos produtos, alternando com posts sobre assuntos relacionados, como dicas para compor looks para diferentes ocasiões, todos com linguagem descontraída.

2. Comece pelo seu site e mídias sociais

Mesmo que você não esteja fazendo vendas online, não é desculpa para deixar o site da sua empresa e os perfis nas redes sociais parados!

Seu site deve ter as principais informações sobre a empresa, produtos e serviços e dados de contato.

Já as mídias sociais devem ser um complemento ao site, com temática mais abrangente, envolvendo o universo de marca. Se você vende mochilas e malas, por exemplo, que tal dar dicas para quem está estudando em casa ou de como planejar uma viagem para o ano que vem?

No caso de e-commerces, esse assunto se torna prioridade: é importante dividir seus produtos em categorias claras, usar fotos fáceis de entender, descrições completas e as formas de pagamento, condições de troca bem expostas.

3. Aposte em conteúdo diverso e de qualidade

Os seu potenciais clientes não querem ver apenas posts dos seus produtos no Facebook, certo? Ofereça posts úteis em mais de uma rede social, em um blog dentro do seu site, eBooks, vídeos, podcasts... Enfim, a lista de possibilidades é longa!

O conteúdo tem múltiplas funções: atrai seu público para dentro do seu site, faz com que conheçam a marca e criem uma relação com ela, passem a considerar a compra e ainda te munem de dados para investir também em e-mails marketing, por exemplo.

Dicas bônus: Mantenha-se bem informado e informe!

Como as pessoas estão passando mais tempo online e muitas em home office, várias empresas já estão investindo em oferecer cursos e palestras online.

Essa é mais uma forma de conteúdo que você pode usar na sua marca e também a seu favor: é possível encontrar cursos em que você pode participar gratuitamente em plataformas de venda de ingresso e também de grandes empresas do seu setor.

