Lançamentos da Cyrela crescem 3,9% e chegam a R$ 3 bi em 2017, aponta resultado preliminar

A Cyrela divulgou nesta quarta-feira, 17, a prévia de seus resultados operacionais no quarto trimestre de 2017. Os lançamentos no período somaram R$ 1,269 bilhão, queda de 0,4% em relação ao R$ 1,274 bilhão registrados no quarto trimestre de 2016. No total do ano passado, os lançamentos da Cyrela foram de R$ 3,053 bilhões, aumento de 3,9% ante os R$ 2,937 bilhões de 2016.

Entre outubro e dezembro, a Cyrela lançou 19 empreendimentos, dos quais 16 na cidade de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Sul. A participação da Cyrela nos lançamentos do trimestre foi de 62%, ante 81% no mesmo período de 2016.

Ao excluir as permutas, o valor geral de vendas (VGV) dos lançamentos nos últimos três meses de 2017 foi de R$ 774 milhões, queda de 20,3% em relação aos R$ 972 milhões de um ano antes. No ano, ainda por esse critério, os lançamentos somaram R$ 2,1 bilhões, ante R$ 2,065 bilhões do período anterior.

As vendas líquidas da Cyrela somaram R$ 1,253 bilhão no quarto trimestre do ano passado, avanço de 15% na comparação anual. Em 2017, as vendas ficaram em R$ 3,259 bilhões, crescimento de 17,8%. A participação da Cyrela no total foi de 70% no quarto trimestre, ante 79% em 2016.

Segundo a Cyrela, do total de unidades vendidas, R$ 296 milhões, ou 24% do total, se referem a estoques prontos, R$ 394 milhões (31%) a estoque em construção e R$ 563 milhões (45%) a lançamentos. A velocidade de vendas (VSO) chegou a 44,3% no trimestre. O VSO total em 12 meses chegou a 34%, ante 29,1% no quarto trimestre de 2016.

Quando excluídas as permutas, o volume vendido pela Cyrela no trimestre ficou em R$ 862 milhões, crescimento de 7,1%. No ano, neste mesmo critério, as vendas somaram R$ 2,321 bilhões, número 14,2% maior que o de 2016.

