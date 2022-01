Latam cancela voos após aumento de casos de covid-19 e influenza

A Latam confirmou neste domingo, 9, o cancelamento de voos devido ao aumento de casos de covid-19 e influenza na população em geral, que vem afetando os funcionários e as operações da companhia. A medida afeta cerca de 1% dos voos domésticos da companhia aérea. Veja, abaixo, a lista de voos cancelados.

A empresa lamentou os cancelamentos e informa aos passageiros que verifiquem o status do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Leia Também Infecções pela variante Ômicron e influenza adiam volta aos escritórios

A companhia reforça a necessidade de uso de máscara em todos os voos e lembra que alguns destinos podem pedir teste PCR da covid-19, bem como comprovante de vacinação contra a doença. A Latam vai permitir que os passageiros diagnosticados com a covid-19 remarquem, sem custos, a data da viagem . No entanto, será necessário pagar a diferença tarifária (se houver).

Na sexta-feira, 7, a companhia aérea Azul também teve de cancelar voos devido ao aumento de casos de influenza e covid-19, doenças que também afetaram a tribuplação das aeronaves. Os funcionários da empresa receberam um e-mail do presidente, John Rodgerson, no início da noite da quarta-feira, 5, alertando para o “alto número de dispensas médicas” tanto no grupo de voo quanto em áreas administrativas.

Anac monitora casos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou neste domingo, dia 9, que está monitorando os casos de doenças respiratórias causadas em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo. O órgão ressaltou que também acompanha as medidas operacionais das empresas para minimizar os impactos causados pelos atrasos e cancelamentos de voos, garantindo o cumprimento da prestação de assistência aos passageiros.

“Com o objetivo de antecipar possíveis impactos na aviação e auxiliar no plano de ação das empresas aéreas, a Agência já havia entrado em contato com representantes das companhias aéreas, aeroportos, concessionárias, Empresas de Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo e órgãos de controle sanitário e de saúde. A Agência tem atuado na preservação da saúde dos profissionais e dos passageiros que trabalham e utilizam o transporte aéreo”, respondeu a Anac, por meio de nota.

A agência lembra que o passageiro que tiver o voo atrasado ou cancelado terá direito à prestação de assistência pelas companhias aéreas, conforme prevê a Resolução 400/2016. A Anac recomenda ainda que os passageiros que acompanhem a confirmação do voo pelos serviços disponíveis pelas empresas aéreas como aplicativos, site e central de atendimento.

“Para evitar qualquer transtorno antes ou após a viagem, é importante que o passageiro saiba dos seus direitos e deveres e esteja atento às informações dispostas no contrato de transporte”, completa a Anac, indicando as regras no site da agência pelo link: https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros. / COM EDUARDO RODRIGUES, DE BRASÍLIA

Voos da Latam afetados