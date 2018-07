Leilão de privatização da Cepisa, da Eletrobrás, tem ao menos uma proposta

O leilão de privatização da Cepisa, distribuidora da Eletrobrás responsável pelo fornecimento de energia no Piauí, recebeu até o momento ao menos uma proposta de interessados, segundo uma testemunha da Reuters na sede da bolsa paulista B3, onde ocorre nesta segunda-feira a entrega de documentos por investidores para a licitação.

Com a queda da liminar que impedia o leilão das distribuidoras da Eletrobrás, o BNDES divulgou na última semana as novas datas da licitação. No dia 26 de julho, só a Cepisa (Piauí) será leiloada. As distribuidoras do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima serão licitadas no dia 30 de agosto, após a aprovação do projeto de lei aprovado na Câmara e que tramita no Senado.

Os interessados na Cepisa têm até o meio-dia desta segunda-feira, 23, para entregar suas propostas e outros documentos na B3.

Um grupo de executivos que esteve na B3 para apresentar os documentos não quis comentar que empresas representavam na licitação.