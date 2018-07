Lob?o confirma indica??o de Hubner para Aneel O ministro de Minas e Energia, Edison Lob?o, disse hoje que o atual secret?rio de Petr?leo e G?s do minist?rio, Nelson Hubner, dever? ser indicado para substituir o atual diretor-geral da Ag?ncia Nacional de Energia El?trica (Aneel), Jerson Kelman. Segundo ele, o nome de Hubner "naturalmente ser? encaminhado para sabatina no Senado". Kelman dirige a Aneel at? janeiro de do ano que vem, quando se encerra o seu mandato.Pr?-salLob?o disse tamb?m que a comiss?o interministerial, que discute o novo marco regulat?rio para o setor de petr?leo no Pa?s, deve se reunir pela ?ltima vez na pr?xima Segunda-feira (dia 15), quando ser?o amarradas as propostas que devem ser levadas ao presidente da Rep?blica, Luiz In?cio Lula da Silva. Segundo o ministro ser?o apresentadas cinco propostas. "Vamos encaminhar estas propostas que foram consenso na comiss?o ao presidente para que ele promova a discuss?o com a sociedade e discuta o que ser? feito", disse Lob?o, reafirmando que as premissas anunciadas por Lula foram mantidas nesta proposta, entre elas a manuten??o dos contratos existentes.