Localiza negocia venda de ativos da Unidas para o fundo canadense Brookfield

A Localiza informou nesta sexta-feira, 3, juntamente com a Unidas, que mantém tratativas com um fundo de investimentos ligado à gigante canadense Brookfield Asset Management para uma negociação de ativos de R$ 3,5 bilhões. Segundo a empresa, por se tratar de um processo competitivo, as companhias estão negociando em paralelo com outros interessados.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que, no contexto da aprovação da operação de combinação de seus negócios, as companhias vêm conduzindo um processo competitivo para venda de determinados ativos em atendimento ao Acordo em Controle de Concentração firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"Não há, nesta data, documento vinculativo assinado com qualquer dos interessados (exceto por acordos de confidencialidade), pelo que não há garantia de que o acordo definitivo venha a ser concluído, ou que a transação seja finalizada", afirma a empresa.

A divulgação do fato relevante ocorre após publicação de reportagem da Bloomberg informando que a empresa está perto de vender ativos de R$ 3,5 bilhões para a concorrente Ouro Verde Locação e Serviços. Segundo a reportagem, a Localiza está sendo assessorada pelo Bank Of America.