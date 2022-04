‘Loja’ da PicPay vende R$ 1,1 bilhão em 2021

A PicPay Store, shopping virtual (marketplace) de produtos do aplicativo PicPay, fechou 2021 com vendas medidas pelo volume bruto de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) de R$ 1,1 bilhão, segundo informações da empresa. O valor representa crescimento de 111% em relação a 2020.

Segundo a empresa, foram 52,7 milhões de transações na Store, sendo 18,7 milhões apenas no quarto trimestre, volume 115% maior do que no último trimestre de 2020.

Até abril de 2021, a plataforma oferecia apenas produtos como cartões-presente, recargas e vouchers. As vendas dessas categorias, que formam os chamados bens digitais, subiram 160% em 2021, com mais de 14 milhões de transações.

O PicPay tem expandido as parcerias com lojas para o marketplace, que é visto como uma forma de aumentar o engajamento de seus mais de 65 milhões de clientes. No início deste ano, já eram mais de 300 parceiros. A plataforma, que começou como carteira digital, tem investido ainda em produtos e serviços como empréstimos pessoais e um hub de seguros.