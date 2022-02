Lucro da Klabin cai 21% no quarto trimestre de 2021

O lucro líquido da produtora de papel e celulose Klabin caiu 21% no quarto trimestre de 2021 ante o mesmo período de 2020, chegando a R$ 1 bilhão. Apesar da queda entre os trimestres, no ano a companhia reverteu o prejuízo de R$ 2,389 bilhões registrado em 2020 para um lucro de R$ 3,4 bilhões em 2021.

O ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu R$ 1,8 bilhão no quarto trimestre de 2021, alta de 44% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em todo o ano de 2021 o Ebitda atingiu R$ 6,8 bilhões, ante R$ 4,9 bilhões em 2019, avanço de 40% no período.

De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira, 9, a receita líquida da companhia entre outubro e dezembro de 2021 foi de R$ 4,5 bilhões, alta de 39% na comparação com o mesmo período de 2020. No ano, o avanço é de 38%, para R$ 16,4 bilhões.

Na carta que acompanha o resultado, a Klabin diz que a demanda pelos produtos da companhia permaneceu sólida no quarto trimestre, tanto no mercado doméstico, como no mercado externo. "Estas condições favoráveis de mercado, aliada à flexibilidade comercial e ao sólido desempenho operacional, alavancaram os resultados da companhia no período", diz a empresa.