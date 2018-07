Lucro da United Technologies sobe e empresa mantém projeções O grupo industrial norte-americano United Technologies anunciou na quarta-feira que o lucro trimestral aumentou 23 por cento, ampliado por forte demanda nos mercados de aviação e construção de imóveis comerciais. A empresa também reafirmou suas previsões para 2008. A maior fabricante mundial de elevadores e equipamentos de ar-condicionado disse que a demanda foi forte em todos os seus mercados, com exceção do segmento de ar-condicionado residencial na América do Norte, atingido pela crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos. A empresa --que produz elevadores com a marca Otis-- teve lucro no quarto trimestre de 1,06 bilhão de dólares, ou 1,08 dólar por ação, comparado ao ganho de 865 milhões de dólares, ou 0,87 dólar por ação. A receita cresceu 15 por cento, para 14,7 bilhões de dólares. A companhia afirmou que estima ter lucro em 2008 de 4,65 dólares a 4,85 dólares por ação. Wall Street está esperando lucro de 4,85 dólares por ação. "Embora a perspectiva para a economia dos EUA seja mista, o balanço geográfico e de produtos da United Technologies devem sustentar outro ano de crescimento de dois dígitos no lucro por ação", disse o chairman e presidente-executivo da companhia, George David. A United Technologies tem cerca de 60 por cento de suas vendas fora dos EUA. (Reportagem de Scott Malone)