Lucro do Bradesco tem alta de 63% no 2º trimestre e atinge R$ 6,32 bilhões

O Bradesco registrou lucro líquido de R$ 6,32 bilhões no segundo trimestre de 2021, alta de 63,2% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o resultado havia sido positivo em R$ 3,9 bilhões. O retorno sobre o patrimônio líquido da instituição foi outro destaque dos meses de abril a junho: atingiu 20%, ante 18,2% de igual período de 2020.

Em comunicado, o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Jr., afirmou que o resultado foi robusto, caracterizado pela solidez financeira da estrutura bancária, superando de forma consistente os desafios do período. “O conjunto do balanço revela qualidade e eficiência. O cenário mudou para melhor neste segundo trimestre e conseguimos um desempenho que mostra o potencial da nossa força comercial, com crescimento de mais de 20% no faturamento de seguros”.

O executivo também vê uma mudança de cenário para a economia como um todo. “A partir de agora já vivenciamos a perspectiva de um cenário mais próximo ao do período pré-pandemia. Continua sendo desafiador, porém mais tangível. A ênfase passa a ser a concorrência, a eficiência, a mudança regulatória e a macroeconomia.”

