Lucro do Magazine Luiza cresce 29% no 3º trimestre e vai a R$ 119,6 milhões

O Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 119,6 milhões no terceiro trimestre de 2018, resultado 29,3% maior que o do mesmo trimestre do ano anterior. O resultado acumulado dos primeiros nove meses deste ano é um lucro de R$ 407,8 milhões, alta de 82,5% na comparação anual.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista foi 11,4% maior no terceiro trimestre de 2018 ante iguais meses de 2017. A companhia registrou Ebitda de R$ 278,9 milhões entre julho e setembro deste ano, com margem Ebitda de 7,6%, 1,2 ponto porcentual a menos ante o ano passado. Em nove meses, o Ebitda chega a R$ 891,8 milhões, alta de 24,2%.

A receita líquida do Magazine Luiza no terceiro trimestre de 2018 atingiu R$ 3,670 bilhões, expansão de 28,5% ante igual período de 2017. Em nove meses, a receita atingiu R$ 10,979 milhões, crescimento de 31,3%.

Comércio eletrônico

Magazine Luiza obteve crescimento de 54,6% nas vendas de seu comércio eletrônico no terceiro trimestre de 2018. O valor bruto de mercadorias vendidas pelo site, o que inclui a operação de marketplace, atingiu R$ 1,681 bilhão entre julho e setembro. Com isso, o resultado acumulado dos primeiros nove meses do ano é uma expansão de 61,4% do e-commerce.

As vendas online chegaram a 36,2% da receita total da companhia ao final de setembro. No ano anterior, esse porcentual era de 31,3%.

No comércio eletrônico, a maior parte das vendas ainda ocorre na modalidade tradicional, de venda direta ao consumidor final, que gerou faturamento de R$ 1,468 bilhão no terceiro trimestre. Já o marketplace, negócio em que vendedores pagam uma comissão à companhia para negociarem produtos na plataforma, movimentou R$ 213 milhões em mercadorias no trimestre, crescimento de 219,7% na comparação anual.

O Magazine Luiza afirmou que, no intervalo entre o segundo e o terceiro trimestres deste ano, mais de 500 novos varejistas passaram a fazer parte de seu marketplace. Já são mais de 2 mil vendedores na plataforma, informou a empresa.

Em comentários sobre os resultados, a diretoria do Magazine Luiza destaca esforços recentes para redução do prazo de entrega no e-commerce. A entrega expressa - pedidos prometidos e entregues em até 48 horas na casa do cliente - chegou a mais de 150 cidades, incluindo 15 capitais, e já representa mais de 30% de todas as entregas.

​Lojas físicas

Nas lojas físicas, o Magazine Luiza reportou crescimento de 16,3% nas vendas do terceiro trimestre de 2018 no critério mesmas lojas, que indica o resultado em pontos de venda abertos há mais de um ano. O indicador representa uma aceleração ante os 15% do mesmo trimestre de 2017.

Incluindo as lojas abertas durante o último ano, o crescimento de vendas nos pontos físicos do Magazine Luiza foi de 24%. Com isso, as vendas totais em lojas físicas da companhia somaram R$ 2,959 bilhões no trimestre.