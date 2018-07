Lucro recorrente da REDECARD aumenta 38,9% em 2007 ante 2006 A companhia de cartões de pagamento Redecard anunciou esta terça-feira um aumento de 38,9 por cento no lucro líquido recorrente em 2007. O lucro líquido recorrente foi de 769,4 milhões de reais para o período, contra 553,9 milhões de reais em 2006. A receita operacional líquida também teve aumento substancial, crescendo 17,8 por cento, para 2,046 bilhões de reais em 2007 ante 1,738 bilhão de reais em 2006, segundo balanço divulgado pela empresa. A receita das transações com cartões e crédito se elevou, em comparação ao ano de 2006, 15,6 por cento, para 1,033 bilhão de reais, principalmente em decorrência do crescimento do volume financeiro das transações em 19,9 por cento. O EBTIDA ajustado cresceu 29,5 por cento no ano, para 1,291 bilhão de reais contra os 996,5 milhões em 2006. No quarto trimestre o aumento no lucro líquido recorrente foi de 43,4 por cento, ou 224,4 milhões de reais, ante o quarto trimestre de 2006. Em agosto a empresa afirmou que esperava um crescimento entre 19 e 21 por cento no volume financeiro de transações com cartões de crédito em 2007 sobre 2006. Nas operações com cartão de débito o aumento da receita nas transações foi de 30 por cento no ano, para 262,9 milhões de reais. O volume financeiro desse tipo de transação aumentou 61,8 milhões de reais, ou 30,6 por cento, também em linha com a margem de aumento projetada pela empresa, entre 29 e 31 por cento para este tipo de cartão. (Reportagem de Rodolfo Barbosa; edição de Cláudia Pires)