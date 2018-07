Lucros da Johnson & Johnson sobem com venda de remédios A Johnson & Johnson disse nesta terça-feira que seu lucro do quarto trimestre subiu com o crescimento das vendas de seus remédios com receita e dispositivos médicos, com um crescimento especialmente grande nos restante do mundo. A empresa de produtos diversificados para a saúde afirmou que lucrou 2,37 bilhões de dólares, ou 0,82 dólar por ação, frente aos 2,17 bilhões de dólares, ou 0,74 dólar por ação, no mesmo período do ano passado. (Reportagem de Ransdell Pierson)