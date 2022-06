Luiza Trajano deixa lista de bilionários da Forbes após queda de 90% nas ações do Magazine Luiza

Luiza Trajano, presidente do conselho administrativo da varejista Magazine Luiza, deixou a lista de bilionários da revista Forbes após uma queda de cerca de 90% no preço das ações da companhia nos últimos 11 meses.

Na lista publicada pela Forbes em abril deste ano, Trajano ocupava a 26º colocação no ranking brasileiro e estava na posição 2076 no ranking mundial. Sua fortuna era estimada em US$ 1,4 bilhão (R$ 6,5 bilhões). Em julho do ano passado, a fortuna de Trajano bateu um recorde ao atingir US$ 5,6 bilhões (R$ 28,6 bilhões) e está em queda desde então.

As ações do Magalu foram atingidas por uma tempestade perfeita, na visão de analistas, composta pela alta na taxa de juros, aumento da inflação e desafios logísticos trazidos tanto pelas restrições sanitárias para conter a covid-19 no mundo, quanto pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Os papéis da empresa foram de R$ 24 no ano passado para a casa dos R$ 2,55 atualmente. Considerando apenas a desvalorização das ações entre janeiro e maio de 2022, o tombo foi de mais de 60%.

Trajano possui 17% do Magazine Luiza e ocupa o cargo de presidente do conselho desde 2015, quando deixou o posto de CEO para o seu filho Frederico Trajano. A Forbes ainda não publicou um novo relatório trazendo a fortuna atual da empresária brasileira, que, em todo caso, continua a ser bilionária em reais — e não mais em dólares.

Procurada, Luiza Trajano não comentou o caso.

Lista da Forbes

A lista de bilionários da Forbes é conhecida por estimar a fortuna de grandes empresários do mundo inteiro. Elon Musk, que lidera empresas como a montadora Tesla e a companhia aeroespacial SpaceX, ocupa a primeira colocação no ranking.

Bernard Arnault e sua família, donos de 70 marcas de roupas e cosméticos, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, compõem o pódio atual. O ranking brasileiro conta com Jorge Paulo Lemann e sua família, Marcel Herrmann Telles e Eduardo Saverin.