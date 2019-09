Magazine Luiza, Casas Bahia, B2W e Americanas perdem quase R$ 6 bi com chegada da Amazon Prime

As ações de varejistas amargaram fortes perdas nesta terça-feira, 10, após a Amazon lançar no Brasil o programa Amazon Prime, que dá a seus assinantes direito a frete grátis em milhares de produtos com selo Prime e acesso a serviços de streaming, como Prime Video, Prime Music e Prime Reading. As iniciativas em música e leitura, inclusive, são novidades que ainda não existiam no Brasil. Novos membros poderão experimentar o Amazon Prime de graça durante 30 dias e, após esse período, fazer uma assinatura mensal de R$ 9,90. No plano anual, o valor é de R$ 89,00.

A agressividade da Amazon fez o valor de mercado da Via Varejo, Magazine Luiza, B2W e Lojas Americanas despencar. Na segunda-feira, as varejistas valiam pouco mais de R$ 108 bilhões. Hoje, o valor delas somada era de menos de R$ 103 bilhões.

"A cartada da Amazon no mercado brasileiro deve aumentar a concorrência no setor e dificultar a expansão de competidores que ainda estão em processo de consolidação, com é o caso da Via Varejo", dizem Felipe Bevilacqua, gestor especialista, e Eduardo Guimarães, especialista de ações da Levante Investimentos.

Segundo os analistas do BTG Pactual Luiz Guanais e Gabriel Savi, o lançamento do produto é mais um passo da gigante americana rumo ao crescimento no País, mas seu progresso deve ser dificultado porque, nos últimos anos, houve uma consolidação de "potenciais vencedores" no e-commerce brasileiro, com Magazine Luiza, B2W e Mercado Livre.

O assunto virou o mais comentado do Twitter. No entanto, a XP Investimentos aponta que o serviço Prime ainda é restrito com relação ao número de produtos ofertados e quantidade de cidades com entrega em dois dias.

Até um pouco depois das 15h, os papéis com direito a voto do Magazine Luiza caiam 6,52%, enquanto os da Via Varejo tinham queda de 4,71%, e os da B2W perdiam 6,57%. Já os sem direito a voto das Lojas Americanas valiam 3,58% a menos. O Ibovespa, por sua vez, recuava 0,44%, aos 102.724 pontos.

Luis Sales, analista da Guide Investimentos, diz que o lançamento do Amazon Prime no Brasil amedronta as concorrentes no curto prazo, mas ele acha o movimento exagerado. "O mercado sempre tem medo da Amazon e há um receio do que a empresa poderá trazer ao País em termos de serviços. Mas eu confesso que acho um movimento um pouco exagerado". / COM WAGNER GOMES