Magazine Luiza: 'não temos medo da Amazon, temos respeito'

“Não temos medo, temos respeito”, concluiu a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, sobre o crescimento da atuação da Amazon no Brasil. Em debate no Brasil Investment Forum, a empresária avaliou que lojas físicas vão contribuir com o crescimento das vendas por internet.

Luiza Helena afirmou que o fechamento de lojas físicas nos Estados Unidos não é apenas consequência do crescimento das vendas online, mas também da “falta de gestão” e da “falta de adaptação”.

A empresária destacou ainda que a companhia tem crescido sua base de lojas físicas. “Abrimos 60 lojas no ano passado e já abrimos 30 este ano”, afirmou. Para ela, a utilização de lojas físicas como ponto de retirada de produtos comprados online tem permitido o crescimento das vendas mesmo em regiões onde dificuldades de logística e infraestrutura representam desafios para o comércio eletrônico.

Durante o painel, ao tratar do tema de políticas públicas para tecnologia e e-commerce, Luiza Helena fez críticas às constantes mudanças no comando dos ministérios no Brasil.

“O pessoal técnico dos ministérios é bom, mas não há continuidade porque, a cada ano tem um ministro”, disse a empresária. Dirigindo-se à secretária-executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Yana Dumaresq, presente no painel, Luiza Helena afirmou: “A cada tempo, você tem um chefe”.