Mais de um terço dos brasileiros bancarizados se relacionam com fintechs

Mais de um terço dos brasileiros que são bancarizados, ou seja, que estão inseridos de alguma forma no sistema bancário, têm relacionamento com fintechs, de acordo com levantamento da Zetta, entidade que representa startups do setor financeiro. Ao todo, 37% dos brasileiros bancarizados têm algum tipo de relacionamento com bancos digitais, como contas ou uso de serviços. De acordo com a entidade, a redução e a isenção de tarifas e serviços inovadores são os principais atrativos do setor para esta fatia da população.

Os bancos digitais têm forte presença entre os aplicativos mais populares do País. De acordo com dados da consultoria Sensor Tower compilados pelo Bank of America, os neobancos acumularam 368 milhões de downloads no Brasil entre o ano de 2012 e março deste ano. Após alguns meses de desaceleração, os downloads voltaram a crescer no começo do ano, e somaram 14,2 milhões em março, alta de 19% em relação ao mesmo mês de 2021. O número inclui dados de nomes como Nubank e Inter (associados à Zetta) e C6, além de novos competidores no universo dos bancos digitais.

A Zetta calcula que os clientes de suas associadas economizaram, no ano passado, R$ 60 bilhões graças à isenção ou a reduções de tarifas, número que considera os valores médios de tarifas bancárias no Brasil, divulgados pelo Banco Central. O montante corresponde a 67% do custo estimado para o Auxílio Brasil neste ano, ou a 55% do salário mínimo para cada cliente.

Com um ano de existência, a Zetta reúne 24 associados. Fazem parte da entidade Nubank, Mercado Pago, Creditas, Inter, Movile, Modalmais, RecargaPay e Mercado Bitcoin, entre outros. Além de bancos digitais, a Zetta representa empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros. Juntas, as associadas da Zetta possuem 90 milhões de contas.