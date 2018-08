Marfrig tem prejuízo de R$ 582 milhões no segundo trimestre

A Marfrig Global Foods encerrou o segundo trimestre deste ano com prejuízo líquido atribuído ao acionista controlador de R$ 582 milhões, 122% pior que o do mesmo período de 2017.

Em relatório que acompanha o balanço, a administração diz que o resultado da operação continuada antes do impacto não recorrente do Funrural, e com um mês da operação da América do Norte, foi negativo em R$ 175 milhões. "Esse resultado foi influenciado pelo impacto de 16% da apreciação cambial sobre os juros e dívida, em cerca de R$ 100 milhões, e pelo ainda elevado patamar da despesa financeira, que será reduzido com a finalização do processo de venda da Keystone."

Por sua vez, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) é apresentado em mais de um critério. O dado ajustado proforma é de R$ 918 milhões, 87% superior ao segundo trimestre de 2017, com margem de 9,2%, ante 6% um ano antes. O resultado proforma considera a conclusão da aquisição da National Beef em junho.

No demonstrativo do resultado, o Ebitda é negativo em R$ 185 milhões, revertendo cifra positiva de R$ 86 milhões; e no critério ajustado, de R$ 461 milhões, 199% maior que no segundo trimestre de 2017.

A receita líquida subiu 135%, para R$ 5,115 bilhões. Já o dado proforma vai a R$ 9,9 bilhões, 21% superior. O resultado financeiro ficou negativo em R$ 517 milhões, 8% acima da despesa do segundo trimestre de 2017.