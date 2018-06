Marfrig vai contratar financiamento de até US$ 900 milhões para compra da National Beef

A Marfrig vai contratar financiamento de até US$ 900 milhões no âmbito da operação para comprar 51% das ações National Beef Packing Company. O conselho de administração aprovou a contratação pela NBM US Holdings do contrato de financiamento a ser desembolsado em tranches a cada solicitação de desembolso, com prazo de 364 da data do cumprimento das condições precedentes, a ser celebrado entre a NBM, Coöperatieve Rabobank U.A., New York Branch, a Keystone Foods Global Holdings Limited e a Marfrig. A companhia e a Keystone vão prestar garantia.

No último dia 8 de abril a Marfrig anunciou acordo para a compra de 51% das ações da americana National Beef por US$ 969 milhões. Fundada em 1992, a National Beef desde 2011 é controlada pela holding de investimentos americana Leucadia. O grupo tem capacidade de abate de 12 mil cabeças de gado ao dia e é sediado em Kansas City, no Estado do Missouri. É proprietário de duas unidades de processamento em Dodge City e Liberal, no Estado do Kansas, que respondem por 13% da capacidade de abate do mercado americano.

Depois da conclusão da operação, a Leucadia vai transferir o controle acionário para a Marfrig e se manterá como acionista minoritária da empresa, com uma fatia de 31% do capital total.

