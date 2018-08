Marfrig vende Keystone para americana Tyson Foods por US$ 2,5 bi, dizem fontes

A gigante americana Tyson Foods adquiriu da brasileira Marfrig a Keystone, uma das maiores fornecedoras de carne industrializada para o McDonald’s. A negociação, segundo a agência de notícias Reuters, foi concluída por US$ 2,5 bilhões.

O acordo foi assinado pelo acionista controlador da Marfrig, Marcos Molina, na noite de quinta-feira, 16, acrescentaram duas fontes à Reuters, que pediram anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente. Marfrig e Tyson não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Ações da Marfrig disparam, depois caem

A notícia inicialmente fez as ações ordinárias da Marfrig abrirem com alta expressiva nesta sexta-feira, 17, de mais de 8%, e entraram em leilão. Depois, por volta das 11h, os papéis da empresa inverteram o sinal e começaram a cair. Às 11h30, as ações ordinárias eram negociadas em queda de 5,96%.

Nesta semana o vice-presidente de finanças da Marfrig, Eduardo Miron, já havia adiantado que o processo de venda da subsidiária americana Keystone pela Marfrig Global Foods estaria avançado e poderia acontecer "até nas próximas semanas".

Keystone faturou US$ 2,8 bilhões

A Keystone era avaliada em US$ 3 bilhões, de acordo com a agência Bloomberg. Adquirida pela Marfrig em 2010, por US$ 1,26 bilhão, a empresa atua nos EUA, Coreia do Sul, China, Malásia, Tailândia e Austrália. Em 2017, a Keystone registrou faturamento de US$ 2,8 bilhões.

No início de abril, quando o frigorífico nacional, controlado pelo empresário Marcos Molina, anunciou a aquisição de 51% do controle da National Beef, quarto maior frigorífico dos EUA, por US$ 969 milhões, a Marfrig anunciou que venderia a Keystone para concentrar seus negócios no segmento bovino. O JP Morgan foi contratado pela Marfrig para assessorar a operação. A venda da Keystone também ajudará a Marfrig a pagar a recente aquisição e a reduzir suas dívidas.

Em 2014, a Tyson Foods deixou o Brasil ao vender suas unidades para o grupo JBS, da família Batista, maior produtor global de carne bovina. Em 2016, a Tyson voltou a olhar negócios no País - a gigante sondou a BRF (dona da Sadia e Perdigão) para uma associação, mas as conversas não foram adiante.

Sócio estratégico

A Marfrig, que tem entre seus principais acionistas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi um dos grupos escolhidos pelo banco de fomento como uma de suas apostas de “campeões nacionais” no setor de carnes, ao lado de outros frigoríficos, como JBS, Bertin e Independência. O BNDES injetou mais de R$ 4 bilhões na companhia.

Com faturamento de R$ 18,58 bilhões em 2017, a empresa encerrou o ano com prejuízo de R$ 445 milhões. O endividamento líquido, no primeiro trimestre, está em R$ 12 bilhões.

Marfrig tem prejuízo de R$ 582 mi no 2º tri

A processadora de proteína animal não conseguiu reverter o prejuízo no segundo trimestre de 2018. A companhia encerrou o período com revés de R$ 585 milhões, 122% pior que o do mesmo período de 2017.

Em relatório que acompanhou o balanço, divulgado em agosto, a administração da empresa disse que o resultado da operação continuada antes do impacto não recorrente do Funrural, e com um mês da operação da América do Norte, foi negativo em R$ 175 milhões.

"Esse resultado foi influenciado pelo impacto de 16% da apreciação cambial sobre os juros e dívida, em cerca de R$ 100 milhões, e pelo ainda elevado patamar da despesa financeira, que será reduzido com a finalização do processo de venda da Keystone." / COM REUTERS