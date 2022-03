Como o marketing digital pode alavancar as vendas das pequenas e médias empresas

Com cada vez mais companhias aterrissando no mundo virtual, tendência que se acentuou durante a pandemia de covid-19, inovar em comunicação se tornou uma obrigação para qualquer tipo de negócio. O marketing e a criação de conteúdo, antes restritos aos grandes nomes, começam a virar uma realidade nas pequenas e médias empresas. Tanto é assim que, segundo dados do Sebrae, 150 mil donos de PMEs buscaram ajuda para desenvolver ações de inovação e marketing no ano de 2021.

Para debater sobre o tema, o Estadão Blue Studio, braço de conteúdo para marcas do Estadão, vai realizar na próxima quinta-feira, dia 31, webinar sobre a importância da criação de conteúdo e do uso da tecnologia no dia a dia das pequenas empresas. A ideia do evento on-line é mostrar como é possível alavancar negócios de qualquer porte com a utilização do marketing digital.

Diretor criativo da Zmes e um dos debatedores do evento, Gustavo Bittencourt afirma que, nos últimos dois anos, o uso do marketing digital tem se democratizado. Com isso, a quantidade de companhias que apostam na criação de conteúdo para alavancar ganhos aumentou de forma considerável. “O marketing não é mais algo de outro mundo. Hoje já é possível ter acesso a ferramentas sofisticadas com poucos recursos. São pequenas ações que trazem um resultado eficiente”, conta o diretor.

Bittencourt destaca ainda que um dos principais erros cometidos pelos empresários é não buscar ajuda para desenvolver uma estratégia de marketing com a “cara” da marca e que ajude a criar um diálogo com seu público-alvo. “Quem cria essa ação precisa ser alguém que saiba como e onde vender essa ideia para o cliente”, avalia.

Além da comunicação, outra ferramenta antes limitada às empresas de grande porte, mas que agora faz a diferença para os pequenos empreendedores, é o uso de dados na comunicação. Com acesso democratizado à tecnologia, marcas de todos os tamanhos podem entender melhor seus consumidores e planejar como atingi-los de forma mais assertiva.

Segundo o vice-presidente de transformação da Neoway, Rodrigo Barcia, a tecnologia reduziu o investimento necessário para ações de marketing. “Temos muitas ferramentas que podem ser usadas com investimento muito baixo”, diz ele, que também participará do evento do Blue Studio.

Além potencializar as vendas no curto prazo, algumas iniciativas ajudam a fidelizar a clientela, explica Eduardo Tomiya, da TM2 Branding. “O marketing digital é uma forma de criar um vínculo de longa duração com o cliente.”

Blue Studio Express foi criado para auxiliar comunicação de PMEs

O Estadão Blue Studio, braço do Grupo Estado voltado à comunicação para marcas, tem uma divisão voltada à criação de conteúdos de marketing digital para pequenos e médios negócios, o Blue Studio Express.

Em uma plataforma, as PMEs podem escolher um pacote de conteúdo, incluindo a entrega de materiais de divulgação para a audiência digital do ‘Estadão’.

O preço dos pacotes começa a partir de R$ 2,1 mil por mês. A compra dos pacotes de conteúdo é feita de forma totalmente online. Mais informações estão disponíveis no site do Estadão Blue Studio Express: bluestudioexpress.estadao.com.br.

‘A Importância do Conteúdo para as Pequenas Empresas’

Dia 31/3, 5ª-feira, às 10h, no site do Estadão

Com Guga Bittencourt (Zmes) e Rodrigo Barcia (Neoway)