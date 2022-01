Mastercard surpreende com lucro e receita acima do esperado para o 4º trimestre de 2021

A Mastercard teve lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no quarto trimestre de 2021, equivalente a US$ 2,41 por ação, 35% acima do ganho de US$ 1,78 bilhão registrado em igual período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta quinta-feira, 27.

Com ajustes, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 2,35, acima da projeção de US$ 2,21 de analistas consultados pela FactSet. A receita da operadora de cartões americana, por sua vez, teve expansão anual de 27% no trimestre, a US$ 5,2 bilhões, também superando levemente o consenso da FactSet, de US$ 5,17 bilhões. Logo após a divulgação do balanço, a ação da Mastercard caía 1,37% nos negócios do pré-mercado em Nova York, às 10h48 (de Brasília).

“Tivemos um quarto trimestre forte à medida que as tendências de gastos continuaram a melhorar, com gastos internacionais no quarto trimestre agora acima dos níveis pré-pandemia. Estamos otimistas em relação ao próximo ano, pois consumidores, empresas e governos tornaram-se mais adaptáveis ao ambiente em mudança”, disse Michael Miebach, CEO da Mastercard, em nota.

A empresa tem planos de fortalecer parcerias corporativas e criar novos negócios, além de oferecer serviços aos consumidores em todos os seus canais digitais.

No Brasil, a Mastercard fez parceria com a mineira Meliuz para emitir cartões com sua bandeira.