Mater Dei adquire hospital e maternidade Santa Clara em Uberlândia (MG)

O Hospital Mater Dei fechou contrato de compra do Hospital e Maternidade Santa Clara, localizado em Uberlândia (MG). O valor do acordo, incluindo o imóvel, chega a R$ 234 milhões. Inaugurado em 1949, o HSC é um hospital geral de alta complexidade que conta com mais de 40 especialidades. A receita líquida da unidade de saúde nos doze meses encerrados em outubro de 2021 foi de R$ 137 milhões.

“Estamos dando prosseguimento à nossa estratégia de fortalecer a marca Mater Dei em Uberlândia, consolidando a nossa atuação que foi iniciada com a aquisição do Hospital Santa Genoveva e do Centro de Diagnóstico por Imagem”, afirma Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei.

O executivo diz ainda que a aquisição fortalece o centro de assistência médico-hospitalar de alta qualidade na região do Triângulo Mineiro e Centro-Oeste, aumentando a sinergia regional, uma vez que também se soma a essa estratégia a recente aquisição do Hospital Premium, em Goiânia.

O fechamento da operação está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).