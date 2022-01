McDonald's frustra expectativas com lucro abaixo do esperado no 4º trimestre

O McDonald's registrou lucro líquido de US$ 1,64 bilhão no quarto trimestre de 2021, o equivalente a ganhos de US$ 2,18 por ação, ou US$ 2,23, em termos ajustados. O resultado ficou abaixo da previsão de lucro de US$ 2,34 por ação de analistas consultados pela FactSet. Com isso, às 9h23 (de Brasília), a ação da companhia recuava 2,18% no pré-mercado das bolsas de Nova York.

A empresa revelou ainda que as vendas totais somaram, entre restaurantes controlados pelo McDonald's e franqueados, US$ 6 bilhões nos três meses encerrados em dezembro, o que representa uma alta anual de 12,3%. Essa métrica também veio acima da projeção do mercado, que era de US$ 6 bilhões.

Segundo a rede de restaurantes, a melhora nas receitas ocorreu devido a reajustes de preço em seu menu, campanhas de marketing robustas e crescimento em canais digitais.

A melhora da pandemia de covid-19, com menos restrições que obrigam os estabelecimento da companhia a fecharem mais cedo, também contribuiu para os resultados do trimestre passado, segundo o McDonald's. Entre julho e setembro de 2021, a empresa apurou lucro líquido de US$ 2,15 bilhões, alta de 22% na base anual. Nesse período, as vendas totais somaram US$ 6,2 bilhões.

Com informações de Dow Jones Newswires.