Mcdonald's quer ‘McLanche Feliz’ com brinquedo 100% sustentável até 2025

Depois de anunciar uma lista de 25 ações para reduzir o impacto ambiental causado pelos restaurantes da franquia de fast food, a Arcos Dourados - responsável pela operação do McDonald’s no Brasil e em outros 20 mercados da América Latina e Caribe - decidiu que produzirá os brinquedos do “McLanche Feliz” com produtos 100% sustentáveis. Segundo divulgado, a meta da empresa é concluir a transição para os materiais renováveis, reciclados e certificados até 2025.

A nova estratégia da rede de hambúrgueres faz parte da campanha "Receita do Futuro", que envolve mudanças no cardápio em busca de lanches mais saudáveis e também ações voltadas ao meio ambiente. “Ano após ano trabalhamos para evoluir não só na oferta de produtos, como também avançar na redução do uso de materiais que prejudicam o planeta, com ações efetivas que nos permitam assumir compromissos como esse”, afirma o diretor de impacto social e desenvolvimento da Arcos Dourados, Gabriel Serber.

A meta de substituição dos brindes do McLanche Feliz por versões menos poluentes, segundo a empresa, já está em fase de implementação e atingirá todos os 2.250 restaurantes que integram a franquia, dos quais 1.040 estão localizados no Brasil.