Méliuz anuncia parceria com Mastercard para cartões

A Méliuz celebrou uma parceria com a Mastercard para oferecer aos usuários o cartão de crédito e da conta com a bandeira. Com a aliança, as empresas colocam o Brasil como um dos principais países a oferecer um cartão de crédito sem tarja magnética, reduzindo fraudes e custos na emissão, segundo o comunicado ao mercado divulgado há pouco.

O novo cartão Méliuz será "platinum" e feito para compras digitais, contará com a tecnologia de pagamento por aproximação e dará dinheiro de volta a cada aquisição. Além disso, não terá anuidade.

A Méliuz é uma startup fundada em 2011, em Belo Horizonte (MG), que atua no segmento de comércio eletrônico. A companhia oferece crédito ao usuário a cada transação realizada, prática conhecida pelo jargão cashback. A startup abriu capital na B3 em novembro de 2020, teve pico de valorização dos papéis em julho do ano passado e sofreu queda no valor das ações — que, ainda assim, se valoziraram mais de 70% desde o IPO.

Lista de espera

A Méliuz destacou que, em menos de dois meses, a lista de espera para seu novo cartão de crédito já superou 500 mil inscritos. "Estamos confiantes em entregar um produto seguro, competitivo e sem burocracia aos nossos usuários", finalizou a companhia.