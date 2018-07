Mercado da ?sia tem nova queda por temor de recess?o nos EUA A maior parte das bolsas de valores asi?ticas encerrou a segunda-feira em baixa, dando continuidade ao pior in?cio de ano desde a crise na regi?o em 1998, segundo c?lculos da Reuters. O medo de uma recess?o nos Estados Unidos, principal destino das exporta??es do continente, v?m impactando nas a??es. Na contram?o, a bolsa de Taiwan subiu 1,8 por cento, repercutindo a vit?ria do Partido Nacionalista (KMT), pr?-China, nas elei??es legislativas de s?bado, o que alimenta esperan?as de uma redu??o nas tens?es diplom?ticas. O clima de incerteza em rela??o aos Estados Unidos elevou a procura por ativos mais seguros, como o ouro, que atingiu novo recorde de alta, com os investidores voltados para uma semana na qual espera-se que grandes bancos de investimento como Citigroup e Merrill Lynch anunciem grandes preju?zos e planos para levantar capital. O ?ndice MSCI, da ?sia Pac?fico exceto Jap?p, ca?a 0,3 por cento, para 510 pontos, depois de atingir seu pior patamar desde 20 de dezembro no preg?o anterior. O mercado japon?s n?o funcionou por conta de um feriado. Na Cor?ia do Sul, as a??es perderam 0,92 por cento, a 1.765 pontos. Na Austr?lia, o ?ndice perdeu 0,03 por cento, para 5.980 pontos. O panorama cada vez pior para a maior economia do mundo amea?a debilitar o forte crescimento asi?tico, num mercado em que as a??es registraram ganhos de dois d?gitos em 2007.