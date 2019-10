Mercado Livre aumenta aposta no Brasil e vai investir mais de R$ 3 bi em 2020

Depois de investir R$ 3 bilhões no Brasil em 2019, o Mercado Livre vai aumentar a aposta no País. Segundo Stelleo Tolda, diretor de operações no Brasil, disse à agência de notícias Bloomberg, a empresa de comércio eletrônico "com certeza" vai investir mais do que esse valor em 2020.

Os recursos serão usados para investir em sua unidade de serviços financeiros e pagamentos e na abertura de centros de distribuição e parcerias para reduzir os prazos de entrega. Dona de 33% do comércio eletrônico no País, o Mercado Livre quer defender sua posição frente ao avanço da Amazon e de marcas locais como o Magazine Luiza e o B2W.

Segundo a Bloomberg, a plataforma de pagamentos Mercado Pago é atualmente a principal locomotiva de crescimento da empresa. O número de transações mais que dobrou em relação ao ano anterior no segundo trimestre, com um aumento de valor de 47%, chegando a US$ 6,5 bilhões. Isso se compara aos US$ 3,4 bilhões em valor bruto de mercadorias do marketplace, espécie de shopping eletrônico virtual.