Mercado Livre lança clipe para exaltar cultura negra com Djonga e Tássia Reis

O Mercado Livre convidou Djonga e Tássia Reis para estrelar sua nova campanha em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Em meio às ações por igualdade racial na sociedade e de fomento ao afroempreendedorismo no País, a companhia lança o clipe “Ostentação da Cultura” com a dupla de cantores em parceria com a “Feira Preta”.

Divulgado com exclusividade pelo Estadão, a nova campanha publicitária usa da estética afrofuturista - uma espécie de resgate da cultura negra misturado à ficção científica - para levantar a discussão sobre as ações afirmativas dentro e fora da empresa . “Esse projeto reforça o nosso compromisso com o incentivo ao empreendedorismo negro”, afirma a diretora de marca do Mercado Livre para America Latina, Thais Souza Nicolau.

Em referência à cultura da ostentação, que exalta grifes internacionais, na música, Djonga e Tássia fazem uma ode a marcas nacionais assinadas por criadoras e criadores negros. “Faz muito sentido pra mim, dentro da minha trajetória, poder fortalecer essas narrativas, e por protagonismo e visibilidade que eu venho lutando, então estou mais do que contente em poder viver esse momento”, diz Tássia, por email, ao Estadão.

Veja o clipe

Para incentivar os empreendedores negros dentro da plataforma, todas as marcas mencionadas no clipe pelos rappers estarão disponíveis na loja da Feira Preta no site do Mercado Livre, uma página desenvolvida exclusivamente para a ação publicitária. Além do videoclipe, a nova música foi divulgada nas principais plataformas de streaming. A ação foi assinada pela agência GUT São Paulo.