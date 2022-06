Mercado Pago traz Sasha Meneghel para ser a nova apresentadora do ‘Xou da Xuxa’

O Mercado Pago - braço financeiro do gigante de e-commerce Mercado Livre - decidiu recriar o programa de televisão “Xou da Xuxa”. Assumindo o papel que já foi de Xuxa Meneghel, agora, a apresentação fica a cargo da filha "rainha dos baixinhos", Sasha Meneghel. A ação faz parte da campanha da nova campanha publicitária para a sua conta bancária gratuita, voltada aos adolescentes de 13 a 17 anos.

Criado pela agência Mutato, a ação “Conta só para grandinhos” leva a conversa, em tom nostálgico, diretamente para os responsáveis pelos “baixinhos”. Em seu plano de ação, a companhia recria quadros clássicos do programa em uma nova versão atualizada, com elementos tecnológicos que fazem parte do dia a dia dos jovens, mas também dos seus responsáveis.

Saindo de uma versão atualizada da nave da Xuxa, Sasha vai narrando os benefícios da campanha enquanto é acompanhada pelas tradicionais assistentes de palco do programa, as paquitas. “Esse foi um trabalho super divertido - e diferente pra mim. Eu me orgulho muito da trajetória da minha mãe. Fico feliz quando tenho a oportunidade de demonstrar isso”, disse Sasha, por email, ao Estadão.

Para o líder de marca do Mercado Pago, Iuri Maia, o foco da campanha é levar as discussões sobre finanças para o universo dos mais jovens. “Nós queremos falar sobre educação financeira com eles, é a forma que nós estamos construindo a nossa marca”, afirma.

'Paquites'

Além de reviver o programa, a campanha do Mercado Pago também trouxe de volta as Paquitas. Diferente do programa matinal, que originalmente só tinha assistentes de palco loiras, agora, a diversidade de cores e corpos também deu as caras na nova campanha. “Nós queremos mostrar que todos podem ser ‘paquitas’, sejam pretas, plus size, ou homens”, afirmou a executiva de criação da Muttado, Alessandra Muccillo.

Para brincar com a nostalgia do ‘Xou da Xuxa’, uma preocupação dos criadores da campanha foi de não ser “cringe”, ou seja, se não acabar deixando a campanha datada. A alternativa foi atualizar os bordões utilizados pela apresentadora, agora com foco nas finanças e em assuntos que estão na vida dos adolescentes.