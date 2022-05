Fábrica no Brasil dá a ‘batida’ para música corporativa global da Pirelli

Apesar de leves toques de violão e piano para dar um charme, os sons predominantes da música Um lugar bonito, interpretada por Fernanda Broggi, vêm da batida de máquinas vulcanizadoras de pneus, buzinas de empilhadeiras, pratos em contato com bandejas no restaurante, burburinho de pessoas, entre outros.

Todos foram captados dos ruídos do dia a dia da fábrica do grupo italiano Pirelli em Campinas (SP). Depois receberam letra, parte dela inspirada no alívio dos funcionários por terem retornado à fábrica após o lockdown da pandemia.

A canção resultante do trabalho foi selecionada pela matriz para acompanhar a divulgação anual do balanço financeiro do grupo nas redes sociais, na semana passada.

Desde 2011, passou a ser tradição na Pirelli utilizar a arte nessa apresentação e as 19 fábricas do grupo em 12 países são desafiadas a desenvolverem seus projetos artísticos.

Neste ano, pela primeira vez, a filial brasileira foi escolhida para mostrar sua arte e uma equipe da empresa sugeriu a ideia de unir os sons diários da linha de produção em uma música.

Quatro artistas foram convidados para o desafio: Iremar Filho (captou os sons), Tony Felix (produtor musical), Susy Garcia (dirigiu o clip e compôs a letra da música) e Fernanda (cantora).

Bossa e Funk

“A música começa como Bossa Nova e termina como Funk; é animada e acho que a galera do TikTok vai fazer dancinha”, diz a cantora e compositora Susy. “Podemos dizer que criamos a Bossa Funk Industrial”, acrescentou Felix.

Suzy gostou tanto do resultado que pretende repetir em novas experiências. “É interessante perceber, para quem, como eu, não conhecia uma fábrica, como há beleza em todos os lugares. Na parte arquitetônica, no dia a dia e na saudade de voltar ao lugar onde passamos o dia, já que algumas pessoas ficaram afastadas nos últimos anos por conta da pandemia.”

A música Um lugar bonito, ou A beautiful place, passa a ser de domínio da Pirelli, que poderá eventualmente usá-la em ações de marketing. A fabricante de pneus é ligada às artes desde 1964, quando lançou o primeiro Calendário Pirelli – um ícone cultural que tem edição limitada.

Outros projetos

Além da canção brasileira, a Pirelli escolheu projetos de outras quatro fábricas para mostrar ao mundo como uma planta fabril pode ter características que vão além da essência produtiva.

A americana Lisette Correa pintou um enorme grafite nas paredes da fábrica dos EUA e o italiano Giovanni Mengoni criou uma peça em cerâmica inspirada em sua visita uma planta na Itália.

O músico Andrei Cavassi misturou o som industrial da planta de Romênia aos acordes de seu violoncelo e Tu Yonghong uniu imagens como a da Grande Muralha com máquinas e produtos da fábrica de Yanzhou à folclórica arte chinesa de recorte em papel.

A Pirelli tem duas fábricas no Brasil e emprega 6,5 mil funcionários. Em 2021 teve receita de € 5,33 bilhões, sendo 12% na América do Sul. A receita total foi 24% superior a de 2020. Para este ano o grupo espera alta de 5% a 7%.