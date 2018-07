Milionários Warren Buffet, Jeff Bezos e Jamie Dimon criam empresa de saúde nos EUA

NOVA YORK - Os milionários Warren Buffett, Jeff Bezos e o banqueiro Jamie Dimon, anunciaram nesta terça-feira, 30, uma aliança para criar uma empresa na área de saúde complementar nos Estados Unidos.

A estratégia dos empresários é posicionar o novo negócio na lacuna deixada pelo desmantelamento do Obamacare, o sistema de saúde público norte-americano, e o aumento de preço dos planos de saúde no país tocados pela iniciativa privada.

A nova sociedade, que não busca lucro neste momento, vai se concentrar principalmente em tecnologias que reduzam os gastos de saúde da população.

Juntos, os três empresários são os mais influentes e poderosos do mundo dos negócios norte-americanos. Buffett é o cabeça do conglomerados de investimentos Berkshire Hathaway, Jeff Bezos dirige a gigante Amazon e Jamie Dimon é o presidente-executivo do JPMorgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos em volume de ativos.

Neste primeiro momento, a nova empresa vai beneficiar apenas os cerca de 960.000 trabalhadores de seus grupos. No futuro, no entanto, o sistema pode ser estendido "potencialmente a todos os norte-americanos", diz o presidente do JPMorgan.

Este anúncio inédito vem no calor do debate sobre o aumento excessivo dos preços dos medicamentos nos Estados Unidos e dos repetidos esforços do Congresso para revogar o plano conhecido como Obamacare.

Buffett, Bezos e Dimon não esconde suas simpatias com os democratas e são e são enfáticos com relação ao desafio que precisarão enfrentar. "O sistema de atenção à saúde é complexo, porém estamos entrando nesta aventura conscientes do nível de dificuldade", afirmou Jeff Bezos. / EFE