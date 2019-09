Montadoras se articulam para criar rede de abastecimento de carros elétricos no Brasil

FRANKFURT - Um grupo de montadoras instaladas no Brasil tem conversado com empresas de energia e tecnologia para montar uma rede de abastecimento para carros híbridos ou elétricos no País. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 10, pelo presidente da Volkswagen para América do Sul e Caribe, Pablo Di Si, durante conversa com jornalistas no Salão de Frankfurt.

A Volkswagen é uma das marcas que participaram das conversas. Di Si não quis revelar os nomes das outras montadoras envolvidas no esforço, mas disse que são "quatro ou cinco" no total. Detalhou também que há uma empresa de tecnologia que tem centralizado as negociações porque seria a responsável para montar a estrutura, enquanto as empresas de energia, naturalmente, ficariam responsáveis pelo fornecimento do combustível.

A declaração de Di Si foi dada após ter sido questionado sobre as condições de infraestrutura do Brasil para um mercado de carros elétricos. A Volkswagen lançou um automóvel elétrico no Salão de Frankfurt, o ID.3, para ser comercializado inicialmente na Europa, e tem planos para levar um outro modelo elétrico ao Brasil no fim de 2021.

*O repórter viajou a convite da Anfavea