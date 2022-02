Morre Ivoncy Brochmann Ioschpe, presidente emérito do conselho da Iochpe-Maxion

Faleceu hoje, aos 82 anos, Ivoncy Brochmann Ioschpe, presidente emérito do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion, uma das maiores empresas do setor de autopeças do Brasil.

Gaúcho de Marcelino Ramos (RS), ele esteve à frente da companhia criada por seus familiares em 1918 ao longo de 60 anos. Foi diretor-presidente do grupo até 1998 e presidente do Conselho de Administração até 2014.

O cargo hoje é ocupado por seu filho Dan Ioschpe, também presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). Dan substituiu o pai nos cargos.

Ivoncy, conforme nota da empresa, sempre buscou novas oportunidades de negócios para o grupo, que inicialmente operava no setor madeireiro.

“Foi assim com a entrada da companhia em diversos setores de atividades e, por fim, com a consolidação de suas atividades nos segmentos automotivo e ferroviário”, informa a empresa.

Hoje o grupo é líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas, com fábricas em mais de 30 países. Atualmente é presidida por Marcos de Oliveira, ex-presidente da Ford do Brasil.

O executivo também se destacou no campo social e humano, por meio de sua dedicação à Fundação Iochpe ao longo de mais de 30 anos.