MRV se une ao Magalu para vender apartamentos na Black Friday

A construtora MRV e a varejista Magazine Luiza se uniram para vender apartamentos durante a Black Friday no Brasil. Na primeira parceria entre as duas companhias, a construtora convidou a influenciadora virtual da varejista, Lu, para ser sua “agente dos sonhos” e divulgar os imóveis da empresa com descontos de até R$ 20 mil.

Até sexta-feira, 26, a influenciadora fica responsável por divulgar, nas suas redes sociais, as informações sobre os imóveis em promoção e também por liderar um tour virtual no local para os seus seguidores. Para unir as duas marcas, além de apresentar os apartamentos, a varejista vai oferecer dicas de decoração e cupons de até R$ 500 em descontos nos produtos vendidos na sua plataforma digital.

Desenvolvida pela agência SunsetDDBA, a ação publicitária que une construtora e a gigante do varejo faz parte da programação do evento “Black das Blacks Magalu”, que será transmitido ao vivo no canal Multishow. “Com certeza vai potencializar as vendas, especialmente no ambiente digital onde temos focado nossos esforços", afirma a diretora de marketing da MRV, Aléxia Duffles.

Para mobilizar sua campanha em território nacional, a construtora ainda convidou outras 25 influenciadoras digitais que se chamam “Lu” e vivem em vários estados do País. Assim como a xará virtual, as representantes do instagram ficarão encarregadas por divulgar as promoções da MRV na data de ofertas.