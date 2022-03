MSC Cruzeiros suspende escalas de navios no porto de São Petersburgo, na Rússia

A MSC Cruzeiros anunciou nesta quarta-feira, 2, que suspendeu as escalas de seus navios na cidade de São Petersburgo, na Rússia, devido aos recentes acontecimentos na região e preocupações relacionadas à segurança. Os itinerários dos cruzeiros afetados terão escalas em portos alternativos em Estocolmo ou Helsinque.

Com a decisão, os quatro navios com cruzeiros pelo Mar Báltico entre maio e outubro, que inclui São Petersburgo em seus itinerários - MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia e MSC Virtuosa - terão suspensas as suas escalas na cidade russa.

Desde o início da guerra na região, a companhia está em contato com portos alternativos - como Estocolmo, na Suécia, Helsinque, na Finlândia, e Tallinn, capital da Estônia - para confirmar as escalas para os quatro navios.

A MSC promete comunicar os detalhes sobre cada cruzeiro o "mais rápido possível" aos agentes de viagens e hóspedes afetados pelos novos acordos. A empresa também atualizará seu site.