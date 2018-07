Mundo Estadão: confira os destaques desta sexta-feira

Acompanhe a repercussão dos principais fatos do dia no Jornal Eldorado. Às 11h, confira dicas de lazer para o fim de semana com a equipe do Divirta-se. Na hora do almoço, a Rádio Eldorado traz o Som a Pino, com uma seleção de música brasileira. Depois, o Hora da Vitrola apresenta clássicos das décadas de 1940 a 1970. Na Economia, o destaque continua sendo o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. A editoria de Esportes preparou hoje os quatro tradicionais podcasts sobre os times do futebol paulista. No fim do dia, acompanhe o Estadão às 5 e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

Um podcast com os temas mais relevantes do momento

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Os artigos dos editorialistas do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

Os principais temas da semana são analisados pelos colunistas Eliane Cantanhêde, Marcelo de Moraes, Gustavo Loyola, Jamil Chade, Robson Morelli.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESPORTES

Os podcasts de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos trazem informações e análises dos quatro clubes paulistas.

Horário: 7h

Onde: no blog Estadão Podcasts

DICAS PARA O FIM DE SEMANA

Marina Vaz e Daniel Fernandes dão dicas do que fazer no fim de semana em São Paulo. Confira uma lista de onde algumas personalidades curtem a cidade em São Paulo. E o Banespão volta a funcionar nesta sexta-feira. Confira o que mudou no icônico edifício, agora chamado de Farol Santander.

Horário: 11h

Onde: Estadão Divirta-se

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta a seleção de clássicos e novidades da música brasileira

Horário: 12h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

As informações, comentários e opiniões do futebol e outros esportes. Apresentam Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes

Horário: 12h a 12h40

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

HORA DA VITROLA

André Gois apresenta músicas da década de 1940 e 1970

Onde: Rádio Eldorado

Horário: 13h

CESTA NO ESTADÃO

Nesta edição, Marcius Azevedo, da editoria de Esportes, recebe o pivô Ansaloni, um dos destaques do Pinheiros no NBB.

Horário: 15h

Onde: Estadão Esportes no Facebook e no Youtube

ESTADÃO ÀS 5

Emanuel Bonfim traz uma análise das principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: na página do Estadão no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Um apanhado das notícias do dia além da análise de jornalistas do Estado em São Paulo e em Brasília

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, na página da Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube