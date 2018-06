Mundo Estadão: confira os destaques desta terça-feira

Confira as análises dos principais fatos nacionais e internacionais durante a programação diária. O podcast Mentalistas relembra a influência dos crimes na literatura e nas artes. Logo depois, o esporte ganha destaque com o Estadão Esporte Clube. No Mentalistas, veja um debate sobre a importância da vacinação e entenda os motivos de algumas pessoas evitarem essa medida. Mais tarde, acompanhe a conversa com a chef Luiza Hoffmann, apresentadora do canal Food Network. No fim da tarde, acompanhe o Estadão às 5h e o Conexão Estadão.

ESTADÃO NOTÍCIAS

O podcast traz análises sobre os temas mais relevantes do dia e da semana

Horário: 6h

Onde: Estadão Podcasts

COMO ESTÃO OS TIMES PAULISTAS

Confira comentários e análises sobre os principais times paulistas: São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras.

Horário: 7h

Onde: Estadão Podcasts

EDITORIAL ESTADÃO

Ouça o editorial de abertura do Estado disponível em áudio

Horário: 7h30

Onde: Estadão Podcasts

JORNAL ELDORADO

As principais notícias do dia e a análises dos colunistas Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, Gustavo Loyola, Jamil Chade e Robson Morelli. A apresentação é de Haisem Abaki e Camila Tuchlisnki.

Horário: das 6h às 9h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

PODCAST MENTALISTAS: CRIMES NA LITERATURA

No Mentalistas desta terça-feira, acompanhe uma conversa sobre a importância da vacinação e por que tanta gente tem resistência em se imunizar. No estúdio, a psicóloga Magda Pearson, professora dos cursos de Medicina Comportamental da PUC e da Unifesp, e a doutora Rosana Richtmann, infectologista do Instituto Emílio Ribas.

Horário: 10h

Onde: Estadão Podcasts

ESTADÃO ESPORTE CLUBE

Robson Morelli, Cesar Sacheto, Marília Ruiz e Gustavo Lopes trazem informações e comentários sobre os principais eventos do esporte

Horário: 12h

Onde: Estadão Esportes, no Facebook, e no Youtube

SOM A PINO

Roberta Martinelli apresenta uma seleção com novidades e clássicos da música brasileira.

Horário: das 12h às 13h

Onde: Eldorado FM 107,3 e na página da Rádio Eldorado no Facebook

HORA EMAIS

O Hora E+ desta terça-feira recebe a chef Luiza Hoffmann, apresentadora do programa de gastronomia Bizu, no canal Food Network. O tema da live será a nova temporada do programa.

Horário: 15h

Onde: Estadão Emais

ESTADÃO ÀS 5H

Emanuel Bonfim traz uma análise sobre as principais notícias do dia

Horário: 17h

Onde: Estadão, no Facebook

CONEXÃO ESTADÃO

Jornalistas do Estado em São Paulo e Brasília fazem um resumo e análise das notícias do dia

Horário: 18h

Onde: Eldorado FM 107,3, Rádio Eldorado no Facebook e no Youtube