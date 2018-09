Natura recebe selo contra teste em animais

A fabricante de cosméticos brasileira Natura anunciou nesta quinta-feira, 27, conquista de uma certificação global pelo não uso de testes em animais. O selo “The Leaping Bunny”, concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free Internacional, vale para todos os produtos da marca, vendidos dentro e fora do Brasil. A entidade atua pela aprovação de leis e pelo banimento a testes em animais

Segundo a diretora de inovação e Segurança do Consumidor da Natura, Roseli Mello, a Natura é a primeira empresa brasileira a obter a certificação. A companhia baniu testes em animais desde 2006. Desde então, reforçou o monitoramento de fornecedores de ingredientes, passo exigido para a certificação. A marca britânica The Body Shop, adquirida pela Natura em 2017, já tem o selo.

A Natura acredita que a comunicação com consumidores internacionais pode ser facilitada com a obtenção do selo contra testes em animais. Hoje, a Natura é vendida na América Latina, Estados Unidos e França, mas a empresa tem planos de levar a marca a mais países.

“Não é que a certificação tenha sido buscada por isso, mas facilita a comunicação internacional”, disse Roseli. A executiva destacou ainda que o compromisso com não testar em animais afasta a Natura de exportar produtos para a China. A legislação do País obriga que cosméticos produzidos fora do território chinês sejam testados em animais.

Alternativa

Como alternativa aos testes em animais, a Natura informou que usa modelos 3D de pele e córnea, que possibilitam a investigação de irritação e alergia sem uso de testes em animais. Em parceria com a Universidade de São Paulo, a empresa está trazendo para o Brasil a tecnologia de impressão 3D de tecidos.