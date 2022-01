Neoenergia e Weg fecham acordo de fornecimento de estações de recarga para veículos elétricos

A Neoenergia e a Weg fecharam um acordo de fornecimento de estações de recarga para veículos elétricos. Com isso, a Weg passa a ser a fornecedora exclusiva dessas soluções de mobilidade elétrica.

As estações são voltadas a clientes residenciais, comerciais e empresas que desejam eletrificar suas frotas. Atualmente, as estações de recarga são oferecidas em oito Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. A intenção da Neoenergia é ampliar a atuação para âmbito nacional.

As estações de recarga para veículos elétricos oferecidos na parceria entre as empresas são da linha WEMOB (Weg Electric Mobility), desenvolvidos e fabricados no País. Todos os modelos possuem medição de energia e são inteligentes, com protocolo de comunicação aberto, conexão à internet e a plataformas de gestão de recarga.

Em 2021, a Neoenergia implantou infraestrutura de recarga por meio do "Corredor Verde", eletrovia com mais de 1.100 quilômetros de extensão entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, com 18 pontos de recarga para veículos elétricos. Doze deles são ao longo das rodovias e seis em shoppings localizados em Salvador, Recife e Natal.